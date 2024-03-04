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В «Динамо» рассказали, делал ли «Зенит» предложение по Скопинцеву

04 Марта 2024 • 14:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об интересе «Зенита» к защитнику команды Дмитрию Скопинцеву.

«Предметного интереса «Зенита» к Скопинцеву не было. Конкретного предложения с суммой трансфера в «Динамо» не поступало», — приводит слова Пивоварова Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Трудовой договор Скопинцева с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

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Зенит Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Павел Пивоваров ещё теги

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