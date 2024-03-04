В «Динамо» рассказали, делал ли «Зенит» предложение по Скопинцеву

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об интересе «Зенита» к защитнику команды Дмитрию Скопинцеву.

«Предметного интереса «Зенита» к Скопинцеву не было. Конкретного предложения с суммой трансфера в «Динамо» не поступало», — приводит слова Пивоварова Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Трудовой договор Скопинцева с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.