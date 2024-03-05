Агент Сафонов: «Самое главное, чтобы «Динамо» не играло в Робин Гуда»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о перспективах «Динамо» в нынешнем сезоне.

Напомним, в своём первом матче после возобновления сезона «бело-голубые» обыграли «Локомотив» (2:1).

По мнению Сафонова, динамовцы способны побороться за тройку призёров, однако команде Марцела Лички стоит ответственно отнестись к матчам с командами, которые уступают им в классе.

«Самое главное, чтобы они не играли в Робин Гуда. По календарю у них три игры дома подряд и они должны забирать свои очки. Я думаю, за тройку «Динамо» поборется точно», — приводит слова Сафонова Metaratings.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. За 11 матчей до конца турнира «бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.