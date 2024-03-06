Бальбуэна — о новом судейском правиле: «Судьи и так должны принимать верные решения»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о том, что с 26 февраля после вмешательства VAR судьи должны озвучивать свои решения публично.

Парагвайский футболист выразил надежду на то, что это нововведение поможет арбитрам чаще принимать верные решения.

«Судьи и так должны принимать верные решения. Надеюсь, что новое правило поможет им делать это настолько часто, насколько это вообще возможно», — цитирует Бальбуэну «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на четыре очка. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 9 марта против «Ахмата».