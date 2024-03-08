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Контракт Челиковича с «Ахматом» продлен автоматически

08 Марта 2024 • 23:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
Через 18 ч. 9 мин.

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович продолжит выступать за клуб из Грозного.

По информации «РБ Спорт», в контракте футболиста с «Ахматом» был пункт о продлении контракта при определённых условиях. Этот пункт, по данным источника, был активирован автоматически. Как минимум два года Челикович будет играть за «Ахмат».

25-летний защитник перешёл в «Ахмат» на правах аренды, его контракт принадлежал клубу «Тузла Сити».

В текущем сезоне на счету Челиковича 24 матча, в которых он забил один гол. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.

«Ахмат» занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ. Завтра грозненцы на выезде встретятся с «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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