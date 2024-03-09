Агент: «Тюкавин хочет доказать, что достоин вызова в сборную России»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил игру футболиста в поединке с «Ахматом».

Встреча 20-го тура чемпионата России завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0. Тюкавин провел на поле 76 минут, отметился забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.

«Я думаю, что его лучшая форма еще впереди. Сейчас он набирает хорошую форму и хочет доказать, что он достоин вызова в сборную России», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Агент отметил, что Тюкавин хочет завоевать чемпионский титул в составе «Динамо» или выиграть национальный Кубок.

В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл в 25 матчах с учетом всех турниров, забил десять голов и оформил восемь ассистов.

После 20 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Тюкавин в девятом матче РПЛ подряд отметился результативным действием

