Агент Сафонов — о словах Лички про стоимость Тюкавина: «Сказал и сказал, вызвал улыбку»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о словах наставника «бело-голубых» Марцела Лички по поводу стоимости 21-летнего футболиста.

Напомним, ранее чешский специалист оценил Тюкавина в 100 тысяч рублей.

«У Лички есть хороший контакт с игроками, они его уважают, а он где-то может подшутить. Сказал и сказал, вызвал улыбку», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл в составе «Динамо» 24 матча, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной России в 10 миллионов евро.