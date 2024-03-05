Личка рассказал, готов ли возглавить «Зенит»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о своём будущем.

Специалист заявил, что за время работы в «Динамо» не получал предложений от других клубов, отметив, что не планирует уходить из команды и хочет полностью отработать свой контракт.

«Что буду делать, если позвонят из «Реала»? Оттуда мне сто процентов не наберут. (Смеется.) А если поступит предложение от «Зенита»? Откажу им — я работаю в «Динамо», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

46-летний тренер возглавил «Динамо» прошлым летом. После 19 туров «бело-голубые» находятся на третьей строчке в чемпионате России, сумев заработать 35 баллов.