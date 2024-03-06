«Динамо» было в чемпионской гонке и никогда не вылетало из неё» — Кузнецов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о перспективах «Динамо» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Динамо» было в чемпионской гонке и никогда не вылетало из нее. Были спады, но и «Краснодар» тоже притормозил», — заявил Кузнецов «Чемпионату».

По мнению эксперта, через пару игр в турнирной таблице РПЛ могут произойти серьезные изменения.

На данный момент подопечные Марцела Лички находятся на третьей позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 35 баллов. Отставание «Динамо» от лидера турнира, которым является «Краснодар», составляет четыре очка.