Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» было в чемпионской гонке и никогда не вылетало из неё» — Кузнецов

06 Марта 2024 • 17:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о перспективах «Динамо» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Динамо» было в чемпионской гонке и никогда не вылетало из нее. Были спады, но и «Краснодар» тоже притормозил», — заявил Кузнецов «Чемпионату».

По мнению эксперта, через пару игр в турнирной таблице РПЛ могут произойти серьезные изменения.

На данный момент подопечные Марцела Лички находятся на третьей позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 35 баллов. Отставание «Динамо» от лидера турнира, которым является «Краснодар», составляет четыре очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Кузнецов Марцел Личка ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
17:12
«Динамо» было в чемпионской гонке и никогда не вылетало из неё» — Кузнецов
17:05
Рыков: У Лички хорошая взаимосвязь с Карраскалем
14:56
Чавес: «Сейчас в «Динамо» у меня всё отлично»
14:04
Агент Лахтер: «Тюкавин похож на футболиста»
13:15
Кирьяков: «Для выхода на более высокий уровень «Динамо» нужен другой тренер» 1
12:31
Яхимович раскритиковал болельщиков «Динамо», которые не ходят на стадион
12:23
Надёжная ставка и прогноз на матч Динамо – Ахмат чемпионата России – 9 марта 2024
12:19
Яхимович поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Ахмат»
11:46
Ловчев назвал любимого игрока в «Динамо»
11:19
Бальбуэна — о новом судейском правиле: «Судьи и так должны принимать верные решения»
10:22
Агент Карраскаля: «Хорхе может быть лучшим футболистом РПЛ»
10:12
Зырянов: «Динамо» вполне себе серьёзный претендент на первое место»
09:19
​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ
05 Марта
20:32
Футболист «Динамо» впервые вызван в сборную Уругвая
19:53
Личка рассказал, готов ли возглавить «Зенит»
19:13
Дьяков: «Личка лучше всех работает с футболистами»
15:56
Точилин: «Динамо» включилось в гонку за чемпионство»
15:43
Силкин: «Динамо» могут не дать выиграть титул»
15:34
Бальбуэна: Руководство считает, что «Динамо» с текущим составом может бороться за чемпионство
15:31
Силкин: «Карраскаля брали для того, чтобы он усилил «Динамо»
15:13
Булыкин: «Надеюсь, что московские команды смогут догнать «Краснодар» и «Зенит»
15:02
Агент Сафонов — о словах Лички про стоимость Тюкавина: «Сказал и сказал, вызвал улыбку»
14:01
Агент Сафонов: «Самое главное, чтобы «Динамо» не играло в Робин Гуда»
13:10
Канчельскис: «Тюкавин — лучший российский нападающий»
11:07
Орещук: «В этом «Динамо» есть всё, что пожелал бы болельщик»
10:14
Личка: «Забрал бы назад Захаряна»
10:01
Личка: «Договорились, что Лещук будет основным вратарём «Динамо»
09:50
Личка: «Я бы хотел, чтобы «Динамо» давило на «Краснодар» и «Зенит»
04 Марта
23:00
Руслан Нигматуллин верит в победу «Динамо» в РПЛ
19:40
Суперкомпьютер Opta увеличил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
19:16
Борис Игнатьев на «отлично» оценил работу Лички в «Динамо»
17:40
Агент Овечкина рассказал, есть ли у Александра паспорт болельщика
17:26
Вратарь «Ахмата» Шелия рассказал о своём отношении к религии
17:17
Тарасов: У Тюкавина большое будущее
17:02
Игрок «Динамо» Чавес: «Наша мечта — поднять чемпионский кубок»
16:47
Уваров назвал «Краснодар» главным соперником «Динамо» в чемпионской гонке
16:35
Гранат считает, что «Динамо» способно побороться за чемпионство
16:33
Гладилин: «У «Динамо» есть реальные шансы побороться за первое место»
15:23
Личка заявил, что у него нет конфликта со Скопинцевым
14:27
В «Динамо» рассказали, делал ли «Зенит» предложение по Скопинцеву
11:26
Шелия: «Если бы я хотел ударить Соболева, ударил бы»
10:10
Личка оценил Тюкавина в 100 тысяч рублей
09:47
Тюкавин: «Почему «Динамо» никого не купило? У меня нет денег на дорогих футболистов»
09:19
​«Зенит» все равно будет чемпионом РПЛ: результат со «Спартаком» это подтвердил
03 Марта
21:56
«Динамо» потеряло двух важных игроков перед матчем с «Ахматом»
20:17
Кобелев считает «Динамо» полноценным участником чемпионской гонки
31 Января
15:16
Хоккеист Миронов — о Смолове: «Федя — в порядке, не надо трогать его» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея Важный игрок возвращается в состав «Спартака» ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
В Госдуме высказались об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024 Российские спортсмены допущены до Паралимпийских игр 2024 года — известны условия Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
17:12 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» было в чемпионской гонке и никогда не вылетало из неё» — Кузнецов
17:05 · Россия. Премьер-лига
Рыков: У Лички хорошая взаимосвязь с Карраскалем
16:50 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о ситуации с Промесом: «Не понимаю, почему руководство «Спартака» до сих пор молчит»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Мы выйдем не проигрывать «Зениту» 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА точно не выиграет у «Крыльев Советов»
16:34 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предлагал ЦСКА Кругового в рамках сделки по Чалову
16:29 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Крылья Советов» полетят на ворота ЦСКА»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Ничья с «Оренбургом» — вина всей команды ЦСКА»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «В РПЛ Кокорину будет тяжело»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Фелипе Кайседо не исключила возможное возвращение экс-игрока «Локомотива» в РПЛ
15:53 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Рубин» и «Спартак» выглядели психологически устойчивыми в матчах с лидерами»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев не исключает, что Промес не вернётся в «Спартак»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев — о Промесе: Нет таких футболистов, без которых «Спартак» не сможет играть
15:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Лахтер: Антону Миранчуку надо ехать в «Нант»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «В матче с «Уралом» «Зенит» должен показывать свой уровень, никаких скидок не будет»
Все новости
Рекомендуем