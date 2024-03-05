Орещук: «В этом «Динамо» есть всё, что пожелал бы болельщик»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о выступлении «бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Очень интересная команда, живая, быстрая, атакующая. Наверное, в этом «Динамо» есть всё, что пожелал бы болельщик», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Также эксперт похвалил за игру нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина и полузащитника Хорхе Карраскаля.

После 19 туров РПЛ динамовцы расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. От лидирующего «Краснодара» «быки» сейчас отстают на четыре балла. До конца турнира командам осталось провести по 11 матчей.