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Гранат: «Надеюсь, после победы над «Локомотивом» «Динамо» не расслабится»

08 Марта 2024 • 13:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Ахмат».

Эксперт выразил надежду на то, что после победы над «Локомотивом» со счётом 2:1 в прошлом туре динамовцы не расслабятся и продолжат идти к своим целям от игры к игре.

«Хотел бы пожелать «Динамо», чтобы они не разбрасывались какими‑то большими лозунгами, а шли от игры к игре и навязывали борьбу лидерам», — цитирует Граната «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Ахмат» состоится завтра, 9 марта. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат

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