Личка: «Забрал бы назад Захаряна»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что был бы рад вернуть в команду полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, если бы футболист сам пожелал перейти в стан «бело-голубых».

При этом чешский специалист отметил, что российскому футболисту будет лучше остаться в Испании и продолжить борьбу за своё место в команде Ла Лиги.

«Забрал бы назад, понятно. Но мой вопрос ему был бы такой — а почему хочешь вернуться? Если бы он сказал, что хочет вернуться, потому что там тяжело, я бы ему сказал — пожалуйста, подумай два раза, и пробуй работать ещё больше», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом прошлого года. В футболке испанского клуба 20-летний полузащитник провёл 30 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.