Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

- После первого весеннего тура чемпионская гонка обострилась с учетом того, что «Динамо» на два очка приблизилась к лидерам. «Бело-голубые» вклинятся в золотую гонку?

- Они уже вклинились. Команда показывает среди лидеров более приличный футбол. Там играют интересные ребята. Так что «Динамо» реально будет бороться за первое место.

- Насколько неожиданной для вас была потеря лидерами очков?

- Я надеялся, что «Спартак» не проиграет в Питере. Команда Абаскаля была хорошо настроена, поэтому ничья не стала для меня сенсацией. А то, что «Краснодар» потеряет очки с «Рубином», я не ожидал. Был уверен, что «быки» возьмут три очка.

- «Допускаете, что «Зенит» и дальше продолжит терять очки? Следующий матч на выезде с «Уралом».

- Да. Не исключаю, что с «Уралом» тоже будет ничья. У «Зенита» много хороших футболистов, но нет поставленной игры. Пока Семак не может разобраться с костяком команды, потому что много классных исполнителей. Кого он выпустит на игру с «Уралом», вопрос сложный. Поэтому возможна потеря очков.

- Кто-то еще сможет вклиниться в золотую гонку? Может, «Спартак»?

- Нет. «Спартак» имеет мало шансов даже на третье место. Так что если останется четвертым – это уже будет нормально, исходя из ситуации. Чтобы подняться выше, надо все время побеждать, хотя стоит признать, что ничья с «Зенитом» - тоже хороший результат для москвичей.

- «Динамо» будет принимать «Зенит» у себя, а в последнем туре поедет в гости к «Краснодару». Это хороший график для борьбы за золото?

- Думаю, да. У «Динамо» маленький очковый разрыв с лидерами и одна осечка команд, которые находятся выше, позволит обогнать одного из конкурентов. Расклад неплохой. Есть мотивированный тренер, хороший состав, то есть реальные шансы на золото имеются.

- Матч с «Зенитом» будет дома. Это весомый аргумент?

- Как мы видели в дерби «Зенита» со «Спартаком», здесь все зависит от подготовки, а не болельщиков. В Питере был полный стадион, но хозяева не смогли победить. Так что на первый план выходит готовность. Нет такого, что «Зенит» на голову сильнее «Динамо».

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- Как оцените степень готовности лидеров?

- В «Краснодар» и «Зенит» пришли хорошие ребята, но пока они не найдут наилучшие сочетания. Идут поиски. Когда в команде много классных игроков, надо найти вариант, который приносит результат. Клубы должны это преодолеть.

- Кто из новичков в этих командах вам больше понравился?

- Сейчас явно кого-то выделить очень сложно. Прошел только один тур, и никто особо не выделился.

Елена Григорьевская