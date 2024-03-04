Руслан Нигматуллин верит в победу «Динамо» в РПЛ

Экс-голкипер национальной команды России Руслан Нигматуллин высказался о шансах московского «Динамо» на победу в чемпионате страны.

По мнению бывшего футболиста «бело-голубые» способны ворваться в борьбу за чемпионство, потому что соперники также допускают осечки. Нигматуллин, считает, что москвичам сейчас нужно показывать стабильную игру.

«Верю, что концовка чемпионата будет интереснее, когда сразу три команды будут бороться за высокие места», – приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

«Динамо» после 19 туров находится на третьей строчке турнирной таблицы. Коллектив Марцела Лички заработал 35 баллов.