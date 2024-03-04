Личка оценил Тюкавина в 100 тысяч рублей

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о трансферной стоимости нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Специалист назвал своего подопечного одним из лучших нападающих в российском футболе, отметив при этом, что цену на игрока определяет вероятный покупатель.

«Если «Динамо» потребует за него, например, 12 миллионов евро, и клуб-покупатель согласится, значит, он стоит в районе этой суммы.

В какую цену я бы его оценил? Сто тысяч рублей. (Смеётся)», — цитирует Личку «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 24 матча, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.