Личка оценил Тюкавина в 100 тысяч рублей

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о трансферной стоимости нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.
Специалист назвал своего подопечного одним из лучших нападающих в российском футболе, отметив при этом, что цену на игрока определяет вероятный покупатель.
«Если «Динамо» потребует за него, например, 12 миллионов евро, и клуб-покупатель согласится, значит, он стоит в районе этой суммы.
В какую цену я бы его оценил? Сто тысяч рублей. (Смеётся)», — цитирует Личку «РБ Спорт».
В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 24 матча, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.
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