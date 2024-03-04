Игрок «Динамо» Чавес: «Наша мечта — поднять чемпионский кубок»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес заявил, что «бело-голубые» мечтают выиграть чемпионат России. По мнению мексиканского футболиста, эта цель вполне реализуема.

«Наша мечта — поднять чемпионский кубок. Думаю, с тем учётом, как мы играем, близки к нашей мечте», — цитирует Чавеса «Чемпионат».

Напомним, после 19 РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на четыре очка. До конца сезона командам предстоит провести ещё по 11 матчей.

В ближайшем 20-м туре чемпионата России «бело-голубые» встретятся с «Ахматом». Эта игра состоится 9 марта и начнётся она в 19:00 по московскому времени.