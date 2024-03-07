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Силкин считает, что Бителло может стать звездой уровня Малкома

07 Марта 2024 • 14:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах нападающего столичного клуба Бителло.

Специалист отметил, что бразилец является топ-игроком для Российской премьер-лиги, и ещё осенью он показал, что стоит тех денег, которые «бело-голубые» заплатили за него.

«Интересный, тонкий игрок. Думаю, он может стать звездой уровня Малкома», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что 24-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно. «Динамо» заплатило «Гремио» десять миллионов евро за бразильца.

В текущем сезоне Бителло принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде. 

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