Силкин считает, что Бителло может стать звездой уровня Малкома

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах нападающего столичного клуба Бителло.

Специалист отметил, что бразилец является топ-игроком для Российской премьер-лиги, и ещё осенью он показал, что стоит тех денег, которые «бело-голубые» заплатили за него.

«Интересный, тонкий игрок. Думаю, он может стать звездой уровня Малкома», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что 24-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно. «Динамо» заплатило «Гремио» десять миллионов евро за бразильца.

В текущем сезоне Бителло принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.