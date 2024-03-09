«Динамо» продлило беспроигрышную серию до 11 матчей

В субботу, 9 марта, московское «Динамо» переиграло на своём поле «Ахмат» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

Данная победа позволила подопечным Марцела Лички продлить свою беспроигрышную серию до 11 матчей во всех турнирах. За это время «Динамо» одержало шесть побед и пять раз сыграло вничью. Последний раз «бело-голубые» проигрывали в сентябре прошлого года в дерби со «Спартаком» (0:1).

После 20 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего два зачетных балла.