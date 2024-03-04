Вратарь «Ахмата» Шелия рассказал о своём отношении к религии

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия объяснил, как воспринимает веру в Бога.

«Всегда был с Богом. Верю в него, молюсь каждый день. Не фанатически к этому отношусь, но знаю: вера в Бога должна быть в голове и в сердце», - приводит слова футболиста издание Sport24.

Кроме того, вратарь порассуждал о том, что молодёжь несерьёзно воспринимает религию. По его мнению, Бог всегда должен присутствовать в жизни человека. Гиорги рассказал, что Всевышний помогал ему в самые трудные моменты карьеры.

Добавим, что после 19 туров грозненский клуб находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. Коллектив набрал 20 баллов.