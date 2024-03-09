Тюкавин наказал «Ахмат» за ошибку, «Динамо» ведёт с запасом в два гола

В 20-м туре Премьер-лиги «Динамо» играет против «Ахмата». «Бело-голубые» выиграли первую половину встречи благодаря отличному дальнему удару Луиса Чавеса на 39-й минуте. К тому же у соперника Евгений Харин насобирал карточек за несколько минут и был удален. На 62-й минуте подопечные Марцела Лички удвоили перевес. Элазар Даса доставил мяч к воротам, Надер Гандри не смог сыграть на отбой, а голкипер на выходе выпустил мяч из рук, и Константин Тюкавин мгновенно пробил по пустым воротам.

Счет стал 2:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.