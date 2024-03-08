Агент Кутицкого: «В «Динамо» рассчитывают на Сашу»

Алексей Сафонов, агент полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого, рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.

Ранее Сафонов сообщал, что в ближайшее время Кутицкий не сможет выйти на поле.

«Сашу постепенно готовят, он уже в общей группе. В матче с «Локомотивом» он был в заявке, на него рассчитывают», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Кутицкий провёл за «Динамо» шесть матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут уже завтра, 9 марта, против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.