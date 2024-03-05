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Бальбуэна: Руководство считает, что «Динамо» с текущим составом может бороться за чемпионство

05 Марта 2024 • 15:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился комментарием о том, что «бело-голубые» не подписали ни одного игрока минувшей зимой.

«Это задача, которая лежит на руководстве. Раз они думают, что нынешним составом мы способны бороться за чемпионство, значит, у нас все в порядке», — приводит слова Бальбуэны Metaratings.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

После 19 туров «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна

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