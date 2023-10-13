Касильяс: «Мне очень нравится Кепа, но он получает много критики»

Голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс поддержал Кепу Аррисабалагу, который веребрался в «королевский клуб» минувшим летом на правах аренды из лондонского «Челси».

«Мне очень нравится Кепа, но он получает много критики. Он сейчас хорошо выступает в составе «Реала», – цитирует Касильяса Madrid Zone.

Напомним, «Реал» пригласил Кепу по той причине, что основной голкипер команды Тибо Куртуа травмировал крестообразные связки колена, из-за чего с большой долей вероятности пропустит весь сезон. Аррисабалага недавно заявил о желании остаться в команде Карло Анчелотти на постоянной основе.