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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти рассказал о своём отношении к Рамосу

20 Октября 2023 • 19:54 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
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Через 22 ч. 39 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о защитнике Серхио Рамосе, который сейчас играет за «Севилью».

«Севилья» и «Реал» проведут очный матч в субботу вечером.

«Я буду рад его поприветствовать, потому что испытываю к нему особую привязанность. Если сегодня я здесь, то это прежде всего благодаря Рамосу. Если бы он не забил гол в том финале [Лиги чемпионов], меня бы, наверное, здесь не было.

За то, что Рамос сделал, все его здесь очень любят. Я уверен, что он провёл отличную игру. А если он забьёт гол (надеюсь, нет), то сможет делать всё, что захочет», - сказал Анчелотти журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Севилья Серхио Рамос
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