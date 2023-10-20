​Анчелотти рассказал о своём отношении к Рамосу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о защитнике Серхио Рамосе, который сейчас играет за «Севилью».

«Севилья» и «Реал» проведут очный матч в субботу вечером.

«Я буду рад его поприветствовать, потому что испытываю к нему особую привязанность. Если сегодня я здесь, то это прежде всего благодаря Рамосу. Если бы он не забил гол в том финале [Лиги чемпионов], меня бы, наверное, здесь не было.

За то, что Рамос сделал, все его здесь очень любят. Я уверен, что он провёл отличную игру. А если он забьёт гол (надеюсь, нет), то сможет делать всё, что захочет», - сказал Анчелотти журналистам.