Беллингем ярко отреагировал на призыв Джо Коула попробовать силы в АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не стремится вернуться в Англию.

20-летний игрок стал звездой сборной своей страны и всего европейского футбола, при этом никогда не выступая в Английской премьер-лиге. Минувшим летом хавбек предпочёл переход в «Реал» возвращению на родину, где в его услугах были заинтересованы местные гранды.

«Мы хотели бы видеть тебя в Премьер-лиге», – сказал Беллингему экс-игрок сборной Англии Джо Коул. – «Возможно, вам придётся поискать кого-нибудь другого», – со смехом ответил футболист «сливочных» в интервью.

Джуд Беллингем обошёлся «Реалу» более чем в 100 млн евро. Ранее полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию».