Федерико Вальверде назвал Месси самым трудным оппонентом

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, что думает об игре против Лионеля Месси.

Уругвайский футболист пересекался со звёздным аргентинцем, когда тот выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», а также в матчах сборных Уругвая и Аргентины.

«Игрок, которого было труднее всего сдержать? Лео Месси», – цитирует Madrid Zone 25-летнего хавбека.

Отметим, что в четырёх случаях команды Вальверде брали верх в противостояниях с коллективами Месси, а шесть раз победу праздновал многократный обладатель «Золотого мяча».

16 ноября сборная Аргентины примет в родных стенах Уругвай в матче отбора на чемпионат мира – 2026.