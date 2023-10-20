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Чемпионат Испании. Ла Лига

Федерико Вальверде назвал Месси самым трудным оппонентом

20 Октября 2023 • 21:41 Комментировать (2)
Севилья
...
Реал Мадрид
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Через 21 ч. 3 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, что думает об игре против Лионеля Месси.

Уругвайский футболист пересекался со звёздным аргентинцем, когда тот выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», а также в матчах сборных Уругвая и Аргентины.

«Игрок, которого было труднее всего сдержать? Лео Месси», – цитирует Madrid Zone 25-летнего хавбека.

Отметим, что в четырёх случаях команды Вальверде брали верх в противостояниях с коллективами Месси, а шесть раз победу праздновал многократный обладатель «Золотого мяча».

16 ноября сборная Аргентины примет в родных стенах Уругвай в матче отбора на чемпионат мира – 2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Федерико Вальверде
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Комментарии (2)
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Alex1972
20 Октября 2023 в 21:44
Шо, страшно перед предстоящим матчем с чемпионами мира?.. Хе..
Sergey999
20 Октября 2023 в 22:22
Дурачек) он забыл добавить слово:Был)))
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