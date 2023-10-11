Руководство «Баварии» раздражено поведением агента Альфонсо Дэвиса.

Представитель канадского футболиста признавался, что является поклонником мадридского «Реала», а также намекал на возможный уход 22-летнего игрока в обозримом будущем. По данным SportBild, в «Баварии» очень недовольны публичными высказываниями агента – его действия расцениваются как «заигрывания» с грандом испанской Ла Лиги.

Контракт Альфонсо Дэвиса с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года. Согласно распространённой в СМИ версии, латераль не торопится обсуждать продление договора, несмотря на заинтересованность «Баварии».