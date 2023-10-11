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В «Баварии» недовольны агентом Дэвиса – он намекал на интерес к переходу в «Реал» слухи

11 Октября 2023 • 01:55 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Руководство «Баварии» раздражено поведением агента Альфонсо Дэвиса.

Представитель канадского футболиста признавался, что является поклонником мадридского «Реала», а также намекал на возможный уход 22-летнего игрока в обозримом будущем. По данным SportBild, в «Баварии» очень недовольны публичными высказываниями агента – его действия расцениваются как «заигрывания» с грандом испанской Ла Лиги.

Контракт Альфонсо Дэвиса с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года. Согласно распространённой в СМИ версии, латераль не торопится обсуждать продление договора, несмотря на заинтересованность «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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