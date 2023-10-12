Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ольмо следующим летом может покинуть «РБ Лейпциг», испанец очень интересен двум клубам

12 Октября 2023 • 12:51 Комментировать
Дармштадт
...
РБ Лейпциг
21.10 16:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо следующим летом с большой долей вероятности покинет свою команду. По информации от Sport Bild, в данный момент самыми заинтересованными клубами в услугах футболиста являются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Напомним, минувшим летом Ольмо продлил контракт с «РБ Лейпцигом» и включил в новое соглашение сумму отступных, которая пока не разглашается. Ранее сообщалось, что в услугах Дани заинтересована каталонская «Барселона».

Ольмо в этом сезоне провёл три матча в немецкой Бундеслиге, где записал на свой актив два гола и результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Дани Ольмо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДАРМШТАДТ РБ ЛЕЙПЦИГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
13:30 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» принял решение по двум игрокам, но не по Марсьялю
12:51 · Англия. Премьер-лига
Ольмо следующим летом может покинуть «РБ Лейпциг», испанец очень интересен двум клубам
12:44 · Англия. Премьер-лига
Амрабат: «Я не левый защитник, но команде нужно, чтобы я там сыграл»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Я очень высоко оцениваю Колвилла»
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поборется за игрока, которого хочет «Бавария»
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на защитника сборной Аргентины
10:30 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Оскорбления? Они больше влияют на мою семью, чем на меня самого»
10:19 · Англия. Чемпионшип
«Руни, тащи «Бирмингем» в Премьер-лигу!» - реакция соцсетей на назначение Руни на пост главного тренера
10:04 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Мне очень нравится играть с Рэшфордом, он игрок мирового класса»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Когда я выходил в старте при тен Хаге, процент побед команды был очень высок» 1
09:49 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Думаю, я достаточно хорош для того, чтобы быть в «Манчестер Юнайтед»
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить бразильского полузащитника
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего из Бундеслиги
08:20 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор назвал причину неудачной игры «Манчестер Сити» 1
07:58 · Англия. Премьер-лига
Магуайр резко высказался о «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем