Ольмо следующим летом может покинуть «РБ Лейпциг», испанец очень интересен двум клубам

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо следующим летом с большой долей вероятности покинет свою команду. По информации от Sport Bild, в данный момент самыми заинтересованными клубами в услугах футболиста являются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Напомним, минувшим летом Ольмо продлил контракт с «РБ Лейпцигом» и включил в новое соглашение сумму отступных, которая пока не разглашается. Ранее сообщалось, что в услугах Дани заинтересована каталонская «Барселона».

Ольмо в этом сезоне провёл три матча в немецкой Бундеслиге, где записал на свой актив два гола и результативную передачу.