Карвахаль: «Я провожу один из лучших отрезков в своей карьере»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль доволен своей игрой в текущем сезоне.

Именно гол 31-летнего испанца позволил «сливочным» уйти от поражения в матче с «Севильей» (1:1). Карвахаль забил на 78-й минуте – спустя всего четыре минуты после автогола Давида Алабы, выведшего соперников вперёд.

«Прямо сейчас я провожу один из лучших отрезков за всю свою карьеру. Надеюсь, мне удастся оставаться на этом уровне как можно дольше, чтобы я мог и дальше помогать «Реалу», – цитирует Madrid Zone защитника.

В активе Даниэля Карвахаля один забитый мяч и две результативные передачи в девяти поединках за «Реал» в нынешней кампании.