Иско: «Я должен был покинуть «Реал», ведь чувствовал, что мне больше нет места»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско рассказал, что испытывал, когда покидал «королевский клуб». Напомним, сперва испанец перебрался в «Севилью», но задержался в этой команде на несколько месяцев, после чего стал футболистом «Бетиса».

«Я должен был покинуть «Реал», ведь чувствовал, что мне больше нет места. Тем не менее, сложно говорить о том, как ты покинул лучший клуб планеты. Подобрать нужный момент, когда ты должен сделать этот шаг – ещё сложнее. Я находился в «Реале» 9 лет, но в последних двух сезонах я был апатичен из-за причин, о которых я обязательно однажды расскажу», – цитирует Иско Madrid Xtra.