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Камавинга: «Мне не особо нравится позиция левого защитника»

16 Октября 2023 • 16:00 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о позиции левого защитника, на которой его периодически использует Карло Анчелотти.

«Мне не особо нравится позиция левого защитника. Думаю, все это знают. Но если мне придется там играть, я буду играть, хоть я и полузащитник», — Madrid Xtra.

В текущем сезоне 20-летний француз принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор Камавинга со «сливочными» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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