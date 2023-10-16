Камавинга: «Мне не особо нравится позиция левого защитника»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о позиции левого защитника, на которой его периодически использует Карло Анчелотти.

«Мне не особо нравится позиция левого защитника. Думаю, все это знают. Но если мне придется там играть, я буду играть, хоть я и полузащитник», — Madrid Xtra.

В текущем сезоне 20-летний француз принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор Камавинга со «сливочными» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 90 миллионов евро.