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Иско: «В «Реале» мне не хватало ментальной подготовки»

18 Октября 2023 • 10:21 Комментировать
Хетафе
...
Бетис
21.10 17:15

Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал, почему не смог полностью раскрыть свой потенциал, когда выступал за мадридский «Реал». Напомним, испанец покинул «королевский клуб» летом 2022 года на правах свободного агента.

«Я долгие годы находился в мадридском «Реале» и был очень счастлив. Случались некоторые вещи с тренерами. Что бы я не сделал, мне не давали играть. Мне не хватило ментальной подготовки. Были моменты, когда мне нужно было поднажать, а я наоборот ломался», – цитирует Иско Madrid Xtra.

В этом сезоне Иско записал на свой актив гол и результативную передачу в составе «Бетиса» в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Иско
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