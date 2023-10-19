Сакки сравнил Беллингема с Месси

Известный итальянский специалист Арриго Сакки высказался об игре полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Он всегда играет за команду. Только Месси произвёл на меня такое впечатление в его возрасте. Конечно, он отличается от Лео, но если он останется таким скромным, он сможет повторить свои шаги, потому что Беллингем – игрок мирового класса», – приводит слова бывшего наставника сборной Италии Football Italia.

Напомним, что Беллингем присоединился к «Реалу» прошедшим летом. В десяти матчах в рамках всех турниров 20-летний англичанин забил десять голов при трёх результативных передачах.