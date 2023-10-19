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Сакки сравнил Беллингема с Месси

19 Октября 2023 • 17:59 Комментировать (2)
Севилья
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Реал Мадрид
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21.10 19:30

Известный итальянский специалист Арриго Сакки высказался об игре полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Он всегда играет за команду. Только Месси произвёл на меня такое впечатление в его возрасте. Конечно, он отличается от Лео, но если он останется таким скромным, он сможет повторить свои шаги, потому что Беллингем – игрок мирового класса», – приводит слова бывшего наставника сборной Италии Football Italia.

Напомним, что Беллингем присоединился к «Реалу» прошедшим летом. В десяти матчах в рамках всех турниров 20-летний англичанин забил десять голов при трёх результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арриго Сакки Джуд Беллингем
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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ингерман
19 Октября 2023 в 18:38
ай билли лучше шныря в разы.. хе..
Booker
19 Октября 2023 в 18:03
Не надо сравнивать Божий Дар с Яичницей.Он пускай лет 5 поиграет на таком уровне,а потом что то можно будет и поговорить.
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