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Баде заявил, что «Севилья» хочет попасть в Лигу чемпионов

18 Октября 2023 • 16:39 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Защитник «Севильи» Луак Баде ответил на вопрос о целях команды.

«Одна из целей «Севильи» — занять четвертое место. Прямо сейчас, учитывая результаты команды, это кажется очень сложной задачей. Тем не менее, осталось много матчей, и у нас есть топовый состав. Если мы будем уверены в своих силах, то сможем быть на вершине чемпионата», — приводит слова Баде Muchodeporte.

После восьми туров «Севилья» располагается на 14-й строчке в Ла Лиге, набрав восемь зачетных баллов. 21 октября подопечные Диего Алонсо примут на своем поле мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Луак Баде
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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