Баде заявил, что «Севилья» хочет попасть в Лигу чемпионов

Защитник «Севильи» Луак Баде ответил на вопрос о целях команды.

«Одна из целей «Севильи» — занять четвертое место. Прямо сейчас, учитывая результаты команды, это кажется очень сложной задачей. Тем не менее, осталось много матчей, и у нас есть топовый состав. Если мы будем уверены в своих силах, то сможем быть на вершине чемпионата», — приводит слова Баде Muchodeporte.

После восьми туров «Севилья» располагается на 14-й строчке в Ла Лиге, набрав восемь зачетных баллов. 21 октября подопечные Диего Алонсо примут на своем поле мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.