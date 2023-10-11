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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» следит за Ольмо слухи

11 Октября 2023 • 18:45 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По сведениям Bild, мадридский «Реал» заинтересован в услугах 25-летнего испанского хавбека. Сообщается, что «сливочные» следят за ситуацией Ольмо в немецком коллективе.

Ранее появилась информация, что на хавбека нацелился «Ювентус», который планирует подписать футболиста следующим летом.

В текущем сезоне Ольмо появился на поле в четырех играх во всех турнирах, забил пять мячей и записал в свой актив один ассист.

Трудовой договор полузащитника с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ольмо в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - зима 2024
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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