Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По сведениям Bild, мадридский «Реал» заинтересован в услугах 25-летнего испанского хавбека. Сообщается, что «сливочные» следят за ситуацией Ольмо в немецком коллективе.

Ранее появилась информация, что на хавбека нацелился «Ювентус», который планирует подписать футболиста следующим летом.

В текущем сезоне Ольмо появился на поле в четырех играх во всех турнирах, забил пять мячей и записал в свой актив один ассист.

Трудовой договор полузащитника с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ольмо в 40 млн евро.