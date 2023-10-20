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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, что думает о нежелании Родриго играть на позиции форварда

20 Октября 2023 • 22:57 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
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Через 19 ч. 25 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о тактической роли Родриго.

В нынешнем сезоне игровая система «сливочных» претерпела изменения, и теперь бразилец, как правило, действует на позиции форварда. Недавно сам 22-летний игрок признался, что не слишком любит быть «девяткой» – ему по душе игра на фланге.

«Важно знать, где нравится играть самим футболистам. Я стараюсь не размещать никого на некомфортных позициях, но иногда кому-то приходится жертвовать собой ради нужд команды. Это происходило с Тчуамени, Камавинга и тем же Родриго.

Я считаю, что Родриго способен быть форвардом, но в этом сезоне ему пришлось играть таким образом только в матче с «Наполи», – приводит Football Espana слова Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго
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