Винисиус: «Я знаю, что болельщики, клуб и партнёры всегда ждут от меня чего-то»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о том, как изменилась его роль в «королевском клубе» за последние годы.

«Моя роль в «Реале» за последние годы изменилась. Я приходил маленьким мальчиком без какой-либо ответственности, а сейчас стал тем, который должен поднимать команду. Я знаю, что болельщики, клуб и партнёры всегда ждут от меня чего-то. Я всегда принимал это и никогда не говорил об обратном. Я чувствую давление, но мы все должны его любить. Это необходимо, когда ты стремишься к величию», – цитирует Винисиуса французское издание L’Equipe.

В этом сезоне Винисиус провёл шесть матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя голами и ассистом.