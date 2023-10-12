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Ротен считает, что Мбаппе и Винисиус будут дополнять друг друга в «Реале»

12 Октября 2023 • 19:35 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением о возможном переходе французского нападающего парижан Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе не нужен «Реалу»? Он забивает больше Винисиуса, но бразилец может играть в подыгрыше с Килианом. Винисиус может играть на разных позициях, поэтому они могут отлично дополнять друг друга», — цитирует Ротена RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе провел девять матчей во всех турнирах и забил восемь голов. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Жером Ротен Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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