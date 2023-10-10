Хоселу: «Кажется, что Беллингему не 20 лет, а 30»

Форвард мадридского «Реала» Хоселу рассказал в интервью, что думает об успехах Джуда Беллингема.

Английский новичок «сливочных», летом перешедший из дортмундской «Боруссии», удивил общественность своей результативностью в нынешнем сезоне – десять голов в десяти матчах.

«Беллингем – скромный парень, он старается поддерживать связь со всеми. Я много общаюсь с ним, поскольку говорю по-английски, мы много беседуем. Ему всего 20 лет, но кажется, будто все 30. Джуда можно считать зрелым игроком, он очень трудолюбив», – поведал в разговоре с Relevo Хоселу.

Напомним, что трансфер Джуде Беллингема обошёлся мадридскому «Реалу» в 103 млн евро без учёта возможных бонусных надбавок.