Алаба не поможет сборной Австрии в ближайших матчах

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба всё ещё травмирован и не поможет сборной Австрии в ближайших матчах отбора к чемпионату Европы. Об этом сообщает OFB.

Отмечается, что Алаба не до конца восстановился после травмы, поэтому сборная Австрии не сможет рассчитывать на своего капитана. Давид в последний раз выходил на поле в конце сентября в матче против «Лас-Пальмаса» в чемпионате Испании, где после травмы ушёл на замену на 41-й минуте.

Алаба в этом сезоне отметился одной результативной передачей в испанской Ла Лиге. Этот сезон стал для австрийца третьим в составе мадридского «Реала» после перехода из «Баварии» в 2021 году.