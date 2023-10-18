Беллингем: «Игра за «Реал» сделала меня лучше, я уверен в этом на 100%»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем уверен в том, что игра за «королевский клуб» сделала его лучше. Напомним, на счету англичанина уже 10 голов и 3 результативные передачи во всех турнирах.

«Игра за «Реал» сделала меня лучше, я уверен в этом на 100%. Я каждый день нахожусь рядом с высококачественными игроками с менталитетом победителей. Это двигает меня на новый уровень как в ментальном, так и в физическом и техническом плане. Мне также нравится свобода, которую Анчелотти мне предоставляет», – цитирует Беллингема журналист Фабрицио Романо.

Летом Беллингем ради перехода в «Реал» отказал едва ли не каждому английскому топ-клубу.