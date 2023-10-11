Куртуа: Азар завершил карьеру? Это не стало для меня неожиданностью

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на заявление своего бывшего одноклубника Эдена Азара, который решил завершить карьеру футболиста.

«Это не стало неожиданностью. В сентябре мы ходили вместе обедать, и я почувствовал, что он уже все решил, несмотря на то, что у него были предложения. Просто я не знал, когда он объявит об этом», — приводит слова бельгийского вратаря Madrid Universal.

Напомним, Азар выступал за «Реал» с 2019 по 2023 год. За это время он провел 76 матчей, забил семь мячей и стал автором 12 голевых передач.

Ранее хавбек заявил, что завершает карьеру в возрасте 32 лет.