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Куртуа: Азар завершил карьеру? Это не стало для меня неожиданностью

11 Октября 2023 • 16:41 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на заявление своего бывшего одноклубника Эдена Азара, который решил завершить карьеру футболиста.

«Это не стало неожиданностью. В сентябре мы ходили вместе обедать, и я почувствовал, что он уже все решил, несмотря на то, что у него были предложения. Просто я не знал, когда он объявит об этом», — приводит слова бельгийского вратаря Madrid Universal.

Напомним, Азар выступал за «Реал» с 2019 по 2023 год. За это время он провел 76 матчей, забил семь мячей и стал автором 12 голевых передач.

Ранее хавбек заявил, что завершает карьеру в возрасте 32 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Тибо Куртуа
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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