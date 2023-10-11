Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас сменит футбольное гражданство.

24-летний футболист успел провести один матч за сборную Испании, но всё ещё может сыграть за другую национальную команду. Как известно, хавбека давно хотят видеть в сборной Марокко – его надеются заявить на предстоящий Кубок Африки. По данным журналиста Хишама эль-Хлифи, сам Диас окончательно решил принять приглашение марокканцев. Ожидается, что в скором времени игрок официально сменит сборную.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» не намерен отпускать Браима Диаса на Кубок Африки в связи с загруженностью календаря.