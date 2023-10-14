Винисиус: «Бензема многому меня научил»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как повлиял на его карьеру нападающий Карим Бензема, который покинул «королевский клуб» минувшим летом и свободным агентом перешёл в «Аль-Иттихад».

«Бензема многому меня научил как на поле, так и за его пределами. Он всегда говорил мне правду. Это заставляло меня всегда быть концентрированным. Когда я расслаблялся, Карим злился. Он один из лучших в истории. Бензема однажды сказал мне: «Если ты можешь забить 30 голов, ты должен забить именно столько, о 29 даже не думай», – сказал цитирует Винисиуса L’Equipe.

Напомним, Винисиус к сегодняшнему дню в нынешнем сезоне забил два гола и отдал один ассист в чемпионате Испании.