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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус: «Бензема многому меня научил»

14 Октября 2023 • 11:55 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как повлиял на его карьеру нападающий Карим Бензема, который покинул «королевский клуб» минувшим летом и свободным агентом перешёл в «Аль-Иттихад».

«Бензема многому меня научил как на поле, так и за его пределами. Он всегда говорил мне правду. Это заставляло меня всегда быть концентрированным. Когда я расслаблялся, Карим злился. Он один из лучших в истории. Бензема однажды сказал мне: «Если ты можешь забить 30 голов, ты должен забить именно столько, о 29 даже не думай», – сказал цитирует Винисиуса L’Equipe.

Напомним, Винисиус к сегодняшнему дню в нынешнем сезоне забил два гола и отдал один ассист в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Винисиус Жуниор
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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