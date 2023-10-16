Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти — о сборной Бразилии: Это всё слухи, мне хорошо в «Реале»

16 Октября 2023 • 15:30 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном назначении в сборную Бразилии следующим летом.

«Договоренность с Бразилией? Это все слухи. На данный момент мне очень хорошо в «Реале». Мы отлично начали сезон и надеемся, что и дальше будем оставаться на том же уровне», — рассказал Анчелотти Radio 1.

Ранее сообщалось, что у итальянского специалиста нет никаких договоренностей со сборной Бразилии. Отмечалось, что Анчелотти намерен принять решение о своем будущем до конца этого года.

После девяти туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 24 очка.

Анчелотти определится с будущим до конца года — никаких договорённостей со сборной Бразилии нет

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
16:00 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Мне не особо нравится позиция левого защитника»
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Специальной опции для «Барселоны» в контракте Гимараэса нет
13:33 · Испания. Ла Лига
Гюлер близок к дебюту за «Реал»
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на форварда, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»
12:18 · Испания. Ла Лига
​18-летний игрок «Кордовы» пропал - его не находят уже четыре дня
12:01 · Испания. Ла Лига
Захарян готов сыграть против «Мальорки»
10:52 · Испания. Ла Лига
Хави нашёл нового полузащитника для «Барселоны» слухи
10:46 · Испания. Ла Лига
Деку: «Мы ещё не говорили с де Йонгом о продлении контракта, но он нравится клубу»
10:46 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет арендовать игрока «Реала»
09:31 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» рассказали, будут ли зимние трансферы
08:15 · Испания. Ла Лига
Ибрагимович вспомнил о трансфере в «Барселону» 1
07:48 · Испания. Ла Лига
Лескотт назвал лучшего игрока мира - это не Месси
02:16 · Испания. Ла Лига
Модрич провёл 1000-й матч в профессиональной карьере
01:38 · Испания. Ла Лига
Диего: «Атлетико» изменил свой стиль, но сохранил уровень»
01:03 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Гави – гений»
Все новости
Рекомендуем