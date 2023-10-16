Анчелотти — о сборной Бразилии: Это всё слухи, мне хорошо в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном назначении в сборную Бразилии следующим летом.

«Договоренность с Бразилией? Это все слухи. На данный момент мне очень хорошо в «Реале». Мы отлично начали сезон и надеемся, что и дальше будем оставаться на том же уровне», — рассказал Анчелотти Radio 1.

Ранее сообщалось, что у итальянского специалиста нет никаких договоренностей со сборной Бразилии. Отмечалось, что Анчелотти намерен принять решение о своем будущем до конца этого года.

После девяти туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 24 очка.

Анчелотти определится с будущим до конца года — никаких договорённостей со сборной Бразилии нет