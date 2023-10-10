«Реал» отреагировал на решение Азара завершить карьеру

Мадридский «Реал» отреагировал на новость о том, что бывший нападающий «сливочных» Эден Азар принял решение завершить карьеру в возрасте 32 лет.

«Реал Мадрид» хочет выразить благодарность футболисту, который пришёл в наш клуб в 2019 году и который за четыре сезона, проведённых в команде, завоевал восемь титулов.

«Реал» хочет пожелать Эдену Азару и его семье всего наилучшего в новом жизненном этапе», — говорится в заявлении испанского клуба.

Напомним, Азар выступал за «Реал» с 2019 по 2023 год. В общей сложности в составе «сливочных» вингер провёл 76 матчей, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее бельгиец также защищал цвета «Челси» и «Лилля». В футболке лондонского клуба Азар дважды выигрывал чемпионат Англии и ещё два раза становился победителем Лиги Европы.