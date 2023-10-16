Алаба готов сыграть с «Севильей», Гюлера хотят приберечь

Стало известно состояние Давида Алабы и Арды Гюлера в преддверии следующего матча мадридского «Реала».

Оба футболиста недавно залечили травму, а сегодня впервые за долгое время провели полноценную тренировку в общей группе, сообщает The Athletic. При этом, по данным источника, Алаба будет готов сыграть против «Севильи» 21 октября, а относительно Гюлера по-прежнему есть сомнения – в клубе не хотят рисковать здоровьем молодого турка, не сыгравшего ни одного матча с момента переезда в Испанию. Впрочем, попадание восходящей звезды в заявку всё-таки не исключено.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после девяти туров, на два очка опережая «Жирону».