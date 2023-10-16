Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба готов сыграть с «Севильей», Гюлера хотят приберечь

16 Октября 2023 • 21:14 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Стало известно состояние Давида Алабы и Арды Гюлера в преддверии следующего матча мадридского «Реала».

Оба футболиста недавно залечили травму, а сегодня впервые за долгое время провели полноценную тренировку в общей группе, сообщает The Athletic. При этом, по данным источника, Алаба будет готов сыграть против «Севильи» 21 октября, а относительно Гюлера по-прежнему есть сомнения – в клубе не хотят рисковать здоровьем молодого турка, не сыгравшего ни одного матча с момента переезда в Испанию. Впрочем, попадание восходящей звезды в заявку всё-таки не исключено.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после девяти туров, на два очка опережая «Жирону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Давид Алаба Арда Гюлер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
22:57 · Испания. Ла Лига
Деку обеспокоен травмой Витора Роке
22:32 · Италия. Серия А
Осимхен хочет перейти в «Реал» слухи
21:21 · Испания. Ла Лига
Де Йонг пропустит «эль класико» слухи
21:14 · Испания. Ла Лига
Алаба готов сыграть с «Севильей», Гюлера хотят приберечь
21:05 · Германия. Бундеслига
Сократис отказал клубу Ла Лиги в надежде на переход в «Баварию»
20:37 · Италия. Серия А
​«Альмерия» может арендовать экс-игрока «Барселоны»
20:27 · Испания. Ла Лига
«Эти вещи больше не удивляют» — реакция «Барселоны» на сокращение дисквалификации Начо 1
19:26 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Я чувствую себя самым счастливым игроком в мире»
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор рассказал, чему научился у Роналду и других звёзд «Реала»
18:14 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» не будет поднимать предложение Эрмосо
17:13 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не планирует выкупать Кепу
16:18 · Испания. Ла Лига
​Дисквалификация сокращена - Начо сможет сыграть с «Барселоной» в «эль класико»
16:00 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Мне не особо нравится позиция левого защитника»
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Специальной опции для «Барселоны» в контракте Гимараэса нет
13:33 · Испания. Ла Лига
Гюлер близок к дебюту за «Реал»
Все новости
Рекомендуем