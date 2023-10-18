Баде: Рамос — лучший защитник в истории футбола

Центральный защитник «Севильи» Луак Баде высказался о своём одноклубнике и коллеги по амплуа Серхио Рамосе.

«Рамос как второй тренер в команде. Для меня он лучший защитник в истории футбола. Я работаю и стараюсь делать то же, что и он. Я его всегда очень внимательно слушаю», — приводит слова Баде Muchodeporte.

Напомним, 37-летний Рамос вернулся в «Севилью» в начале сентября. Защитник выступал за основную команду севильцев с 2004 по 2005 год.

В текущем сезоне Рамос сыграл в четырех матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

После восьми туров «Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав восемь очков.