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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марселино отказался возглавить «Севилью»

10 Октября 2023 • 11:54 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Бывший главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль отказался возглавить «Севилью». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, стороны не смогли прийти к соглашению по условиям контракта. «Севилья» продолжает поиски главного тренера после того, как клуб покинул Хосе-Луис Мендилибар.

Ранее сообщалось, что Марселино может возглавить «Сельту».

В восьми турах текущего розыгрыша чемпионата Испании «Севилья» набрала восемь очков и расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч андалусийцы проведут 21 октября против мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Марселино Гарсия Тораль
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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