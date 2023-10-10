Марселино отказался возглавить «Севилью»

Бывший главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль отказался возглавить «Севилью». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, стороны не смогли прийти к соглашению по условиям контракта. «Севилья» продолжает поиски главного тренера после того, как клуб покинул Хосе-Луис Мендилибар.

Ранее сообщалось, что Марселино может возглавить «Сельту».

В восьми турах текущего розыгрыша чемпионата Испании «Севилья» набрала восемь очков и расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч андалусийцы проведут 21 октября против мадридского «Реала».