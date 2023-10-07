Винисиус: «Беллингем родился, чтобы играть в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своём одноклубнике Джуде Беллингеме.

«Это невероятный игрок. Он родился, чтобы играть в «Реале». Я надеюсь, что мы будем продолжать сохранять с ним нашу связь на поле. Я рад, что у меня есть такой партнер», — цитирует Винисиуса Marca.

В нынешнем сезоне Беллингем появился на поле в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил десять голов и записал на свой счет три результативные передачи.

После восьми туров «Реал» продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании, пополнив свою копилку на 21 очко.

В следующем туре «сливочные» на выезде сыграют против «Севильи».