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Винисиус: «Беллингем родился, чтобы играть в «Реале»

07 Октября 2023 • 20:14 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своём одноклубнике Джуде Беллингеме.

«Это невероятный игрок. Он родился, чтобы играть в «Реале». Я надеюсь, что мы будем продолжать сохранять с ним нашу связь на поле. Я рад, что у меня есть такой партнер», — цитирует Винисиуса Marca.

В нынешнем сезоне Беллингем появился на поле в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил десять голов и записал на свой счет три результативные передачи.

После восьми туров «Реал» продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании, пополнив свою копилку на 21 очко.

В следующем туре «сливочные» на выезде сыграют против «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
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