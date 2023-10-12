Кроос оценил игру «Реала» в текущем сезоне

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился комментарием об игре команды на старте нового сезона.

«Всегда есть, что улучшить, но мы лидируем в чемпионате и в нашей группе Лиги чемпионов. Я доволен текущим уровнем команды, и своим тоже», — цитирует Крооса Madrid Universal.

В нынешнем сезоне 33-летний хавбек сыграл в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка в девяти играх. В следующем туре «сливочные» встретятся с «Севильей».